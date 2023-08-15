Канал «ПолитНавигатора» на Дзене преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков

Михаил Рябов.  
15.08.2023 13:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 108
 
Дзен, Россия, Сюжет дня


Уважаемые читатели!  Рады сообщить, что канал «ПолитНавигатора» на платформе Дзен преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков и продолжает расти. Мы благодарим за интерес к нашей работе.


Времена меняются, эпоха настольных компьютеров уходит в прошлое – новости сегодня в основном читают с экранов мобильных телефонов и планшетов. Именно поэтому «ПолитНавигатор» запустил в дополнение к сайту канал в отечественной рекомендательной системе «Дзен». Ну и ещё это можно считать «запасным аэродром» на случай хакерских атак, которыми наши небратья периодически пытаются заглушить сайт «ПН». Так или иначе, но теперь на «Дзене» зачастую в десятки раз больше просмотров наших новостей, чем на старом-добром Web.

Уважаемые читатели!  Рады сообщить, что канал «ПолитНавигатора» на платформе Дзен преодолел отметку в 100...

Напоминаем также, что у «ПолитНавигатора» есть канал на Telegram, который, в отличие от «Дзена», предлагает читателям отдельную от сайта ленту новостей, отличающуюся от основного портала. В «телеге» мы также набрали больше 100 тысяч подписчиков.

Кроме того, «ПН» доступен в соцсетях ВК, Одноклассники, вражеском FB (пока не забанили), а также отечественном мессенджере «Там-там».

И для тех, кто пропустил: вчера мы починили и улучшили прослушивание наших новостей на сайте. Всем, кто любил аудио-формат, – добро пожаловать вновь!

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