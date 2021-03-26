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26.03.2021, Москва, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Хорватия, Черногория
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Кандидат в мэры Загреба «подарил» Хорватии территории Сербии и Черногории


Баллотирующийся на пост мэра хорватской столицы представитель оппозиционной Социал-демократической партии Йошко Клисович в своем агитационном материале разместил «расширенную» за счет соседей карту Хорватии.

Об этом сообщил Jutarnji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кандидат в градоначальники Загреба Йошко Клисович разослал своим сторонникам агитационный проспект «Почему премьер не реагирует на ключевые проблемы страны», на котором изображена карта Хорватии, правда почему-то с Земуном, Сремской Митровицей, Сидом и национальным парком Фрушка гора, относящимся к Сербии, а также черногорской Бокой Которской.

«Это глупая и ненужная техническая ошибка, – впоследствии оправдывался за произошедшее представитель штаба Клисовича Игорь Драгован. – Виновные в этой ошибке уже взяли на себя ответственность. Мы идем дальше».

Нынешние границы Хорватии Клисовичу показались тесными.

Дело в том, что в отличие от представителей националистических сил, к которым относится и Партия демократического действия вышеупомянутого премьера Хорватии Андрея Пленковича, аудитория СДП – чуждый ксенофобии и желания конфликтов с соседями электорат. Потому подобные проспекты Клисовича, которые получили порядка двух тысяч его сторонников, сильно удивили последних.

Нужно отметить, что аналогичные «недоразумения» происходят на Балканах периодически. В частности на 8 марта вице-премьер Болгарии, националист Красимир Каракачанов поздравил женщин картой, на которой прирезал к болгарской территории земли Сербии, Северной Македонии и Греции.


 

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