Кандидат в мэры Загреба «подарил» Хорватии территории Сербии и Черногории

26.03.2021, Москва, Алексей Топоров

Баллотирующийся на пост мэра хорватской столицы представитель оппозиционной Социал-демократической партии Йошко Клисович в своем агитационном материале разместил «расширенную» за счет соседей карту Хорватии.

Об этом сообщил Jutarnji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Кандидат в градоначальники Загреба Йошко Клисович разослал своим сторонникам агитационный проспект «Почему премьер не реагирует на ключевые проблемы страны», на котором изображена карта Хорватии, правда почему-то с Земуном, Сремской Митровицей, Сидом и национальным парком Фрушка гора, относящимся к Сербии, а также черногорской Бокой Которской.

«Это глупая и ненужная техническая ошибка, – впоследствии оправдывался за произошедшее представитель штаба Клисовича Игорь Драгован. – Виновные в этой ошибке уже взяли на себя ответственность. Мы идем дальше».

Нынешние границы Хорватии Клисовичу показались тесными.

Дело в том, что в отличие от представителей националистических сил, к которым относится и Партия демократического действия вышеупомянутого премьера Хорватии Андрея Пленковича, аудитория СДП – чуждый ксенофобии и желания конфликтов с соседями электорат. Потому подобные проспекты Клисовича, которые получили порядка двух тысяч его сторонников, сильно удивили последних.

Нужно отметить, что аналогичные «недоразумения» происходят на Балканах периодически. В частности на 8 марта вице-премьер Болгарии, националист Красимир Каракачанов поздравил женщин картой, на которой прирезал к болгарской территории земли Сербии, Северной Македонии и Греции.