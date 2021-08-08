Кандидата от «Родины» Александра Колоса могут не допустить до выборов

08.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Как сообщает «Новый День» со ссылкой на собственные источники в администрации Петербурга, кандидата в депутаты петербургского ЗакСа Александра Колоса пытаются не допустить до выборов.

Источник в администрации Приморского района рассказал, что из Смольного пришло распоряжение уделить особое внимание подписным листам мецената и найти в них ошибки.

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«Речь идет скорее о рекомендации, а не о приказе, но все всё понимают», – говорит источник.

Предвыборная кампания в петербургский парламент уже «отметилась» несколькими скандалами. Сотрудникам избиркома РФ нужно проверить подписи РПСС, которые могут быть поддельными, выяснить подробности снятии с выборов Бориса Вишневского и регистрации его однофамильцев, помочь кандидатам от «Родины», которые жалуются на несправедливость со стороны петербургских чиновников.

Вначале с «родинцами» отказались сотрудничать рекламные агентства Петербурга, и кандидаты по непонятным причинам остались без наружной рекламы. Позже стало известно о намерении Смольного не допустить до выборов Татьяну Буланову, которая баллотируется от «Родины» в петербургский ЗакС и Госдуму.

Артистка уже записала видеообращение для главы Избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Она попросила отправить в Петербург комиссию для расследования предвыборной ситуации.

Обращался к Памфиловой и глава «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев. Также он просил помощи у губернатора Петербурга Александра Беглова.