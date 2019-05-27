Капитан 1-го ранга назвал ничтожным решение гражданского морского трибунала

27.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Международный трибунал по морскому праву, поддержав Украину и потребовав от России освободить пленных моряков, превысил свои полномочия, так как может рассматривать только дела гражданских судов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга Михаил Ненашев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«18 судей, кстати, решение не было единогласным, проголосовали по принципу «Ты нарушил правила дорожного движения, а тебя судят за то, что в магазине неправильно дверь скрипит». Говоря понятным языком, Международный морской трибунал может разбирать дела, которые касаются только гражданских судов. Эти два катера военные.

Украинских моряков мне жалко, бандеровскую власть жалеть нельзя, они их пустили на смерть. То, что мы с ними обошлись гуманно – это сейчас подтверждает сама реальность», – отметил он.

Также, по мнению Михаила Ненашева, решение этого «карманного» трибунала не повлечёт за собой никаких последствий, так как Россия уже неоднократно подвергалась подобным провокациям.

«И, во-вторых, понятное дело, что этим судом председательствовал кореец или тайванец, понятное дело, что эти трибуналы тоже управляются.

Говорить о том, что кто-то наложит на Россию какие-то санкции – это просто нереально. У нас были истории более безобидные, когда через Гринпис судно «Санрайз» пыталось устраивать провокации. Мы задержали и отпустили тогда, когда хотели», – добавил эксперт.