Капитуляция Арцаха: Армении приготовится к сдаче своих территорий

Что ждет регион после фактической капитуляции Нагорного Карабаха, защищать который отказалась правящая в Ереване прозападная верхушка?

Ответ на этот вопрос искал международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Во вторник 19 сентября настал тот момент, когда власти Азербайджана начали очередную операцию под антитеррористической вывеской, чтобы силой решить вопрос с Карабахом, от которого уже открестился Никол Пашинян. Военные акция вызвала острый внутренний политический кризис в самой Армении с возможно далеко идущими последствиями.

Теперь уже трудно сказать был ли подрыв двух азербайджанских грузовиков на минах сознательной провокацией или реальным случаем, послужившим поводом для начала активных боевых действий. Главное тут то, что раскрученная до этого информационно-пропагандистская кампания о наращивании сил НКР и действиях армянских ДРГ сработала.

А самое важное в этой истории то, что Баку представляет свою агрессию как акт наведения порядка на своих территориях, где якобы действуют террористы и незаконные вооружённые формирования. Тем более что правительство Армении само признало эти территории азербайджанскими и не собиралось вступать из-за них в вооружённый конфликт с Азербайджаном, рассчитывая отсидеться за своими границами, не прошедшими демаркации и делимитации.

При этом власти Азербайджана заявляли о готовности встретиться с представителями Нагорного Карабаха, выставляя только требования о капитуляции и сдаче в плен. Тем более что прежнее заявление о том, что «основные задачи военной операции близки к завершению», оказалось ложным. И как видно сейчас жёсткая установка Баку в результате оказалась верной.

Так, в итоге проведённой операции по сообщению азербайджанской стороны были поражены и захвачены более 90 опорных пунктов и ключевые высоты, что сделало дальнейшую оборону Арцаха только собственными силами просто бессмысленной. В итоге уже утром 20 сентября под председательством президента НКР Самвела Шахраманяна состоялось расширенное заседание Совбеза, где была констатирована безвыходная ситуация, когда родина в лице Армении отказалась от какой-либо поддержки.

«Глава государства отметил, что реакция международных акторов на сложившуюся в Арцахе ситуацию и ее преодоление неадекватна, и не предпринимается никаких практических шагов, исходя из чего, Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги с целью первоочередного обеспечения физической безопасности населения», – было заявлено информационным штабом НКР.

В результате практически все условия Баку Степанакертом были приняты в обмен на полное прекращение огня, что ведёт к полному разоружению формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», к выводу или утилизации всей тяжелой техники. Тем более что последующие вопросы реинтеграции, обеспечения гуманитарных коридоров и почётной капитуляции будут обсуждены уже 21 сентября между представителями Карабаха и Азербайджана.

Получается, что к сегодняшнему дню цели азербайджанской «антитеррористической операции» были полностью выполнены и уступка в виде сдачи Арцаха, запланированная нынешней армянской верхушкой во главе с Николом Пашиняном и коллективным Западом, была достигнута. Теперь, правда, большой вопрос: ограничится ли Баку лишь одним Карабахом или закусив удила примется за территории Южной Армении?

Что интересно, но посольство США потребовало от своих граждан немедленно отказаться от поездок в Тавушскую, Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскскую области Армении и на территорию села Ерасх Араратского района. То есть это говорит о том, что угроза перекидывания пожара военных действий на территорию самой РА вовсе не исчезла после капитуляции Арцаха.

При этом совместные военные учения армянских и американских войск продолжились и 19, и 20 сентября как ни в чём не бывало. А может само нападение уже ждали, и оно стало частью заранее подготовленного сценария? Нельзя исключать, что именно американские диверсанты и расставляли мины на территории размещения азербайджанских войск для их провоцирования.

Наверняка в Вашингтоне и Ереване осознавали, что учения приведут в негодование не только Москву и Тегеран, но и дадут дополнительные силы и уверенность администрации Ильхама Алиева для развязывания открытого конфликта. Ведь расчёт строился на том, что Иран и Россия после целого ряда враждебных шагов со стороны руководства Армении не будут испытывать желания сразу же оказать какую-либо помощь Степанакерту.

То есть Никол Пашинян и его хозяева просто приглашали Баку принять участие в акции, так как задача, поставленная перед Ереваном, остаётся прежней – продемонстрировать всем, что российский миротворческий контингент оказался не способен остановить агрессию и защитить армян в Арцахе.

Это даёт теперь правящей проамериканской верхушке в РА возможность после ликвидации НКР потребовать вывода миротворческого контингента, а затем закрытия военной базы РФ в Гюмри, авиабазы в Эребуни и ликвидации российской пограничной охраны.

Надо отметить, что российские миротворцы мало что могли сделать в текущих условиях, так как снаряды и ракеты летели через их головы за линию разграничения и у них не было даже своей артиллерии. В общей сложности это лишь контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, с 90 бронетранспортёрами, с 380 единицами автомобильной и специальной техники и 8 вертолётами. Наращивание же сил было невозможным в связи с антироссийской позицией правительства Армении.

Ситуацию могло бы спасти наличие миссии ОДКБ, но как мы помним, Ереван отказался подписывать пакет помощи, предлагаемый со стороны оборонительной организации и отозвал из состава руководства своего официального представителя. То есть сделал всё, чтобы обезоружить и максимально ослабить как Арцах, так и саму Армению.

За то, что это был тщательно подготовленный план, говорит и то обстоятельство, что днём 19 сентября дипломатическое представительство России в Армении было немедленно заблокировано толпой прозападных активистов, в результате чего работники вынуждены были остаться в здании посольства. То есть главным было парализовать деятельность российской дипмиссии.

В провластных же СМИ Армении стали распространяться сведения о якобы «заблаговременном информировании российских миротворцев» о происходящем, хотя Мария Захарова указывала, что об этом стало известно лишь за несколько минут до нападения. То есть сразу же была развязана массированная кампания по дискредитации России.

Были в день нападения Азербайджана на Арцах организованы попытки проведения акций протеста и возле российской военной базы, а пашиняновский ресурс «Баграмян 26» стал призывать немедленно закрыть российское издание Sputnik в республике.

В то же время правительство и сам Никол Пашинян пригрозили применить все средства против тех, кто призывает к беспорядкам и к смене власти, фактически дав старт к проведению политических репрессий в отношении оппозиции и в первую очередь пророссийских сил.

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Вышедшие же на акции во вторник жители Еревана так и не смогли взять штурмом здание правительства, а сегодня в среду пока протесты так и не достигли массовости.

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Подобное также демонстрирует слабость армянской оппозиции и её лидеров, которые уже не пользуются серьезной поддержкой масс.

Различные силы, выступающие за низвержение Пашиняна, начали судорожно объединяться и призывать к радикальным акциям, как, например, координатор инициативы «Айакве» Аветик Чалабян, руководитель блока партий и движений «Мать Армения» Андраник Теванян и другие. Но насколько этого хватит для мобилизации противников нынешней власти в деле осуществления смены режима особенно после капитуляции Степанакерта большой вопрос.

В этой ситуации может сработать тот самый фактор, который сохранил власть Никола Пашиняна и осенью 2020 года после поражения во второй Карабахской войне – а именно полная деморализация и апатия армянского народа. На него и делался расчёт уже и в нынешних событиях. Ведь, если бы сопротивление Арцаха продлилось бы дольше, то был бы ещё шанс всколыхнуть общество на поддержку своих собратьев, а теперь этот объединяющий фактор просто исчез.

В итоге, в случае, если кабинет и сам Никол Пашинян удержатся у власти, то можно ожидать фактическую сдачу без всякой войны и части территорий Сюника, то есть Южной Армении, Азербайджану и Турции для пробития Зангезурского коридора. Это наверняка будет сделано под соусом создания «совместной взаимовыгодной экономической зоны».

Если вдруг даже в Армении заартачатся, то это будет сделано вновь посредством очередной «антитеррористической операции».

Собственно, подобный план обговаривался уже давно и сейчас у Никола Пашиняна после фактической ликвидации Арцаха уже полностью развязаны руки для осуществления и этой задачи. Следующим этапом – станет полное открытие границ с Турцией и создание тем самым условий для отказа от военного присутствия России в РА в рамках уже геополитического разворота страны в сторону США и НАТО.

В итоге Запад умыл руки, сдав армян Карабаха Ильхаму Алиеву как раз для получения важного транспортного коридора, связывающего ЕС по Транскаспийскому маршруту с Казахстаном и Центральной Азией. Это по сути и была главная экономическая и политическая цель нынешней однодневной войны.

В результате ликвидации Арцаха позиции Москвы и Тегерана резко ухудшаются, так как это ведёт к вытеснению России из региона, к созданию для Ирана уже северного фронта и к перекрытию для него жизненно важного транспортного маршрута через территорию Армении. Турция, как страна НАТО теперь получает беспрепятственный доступ к Каспийскому морю.

Важно отметить, что именно сейчас в Нью-Йорке на площадке Генассамблеи ООН проходит саммит лидеров стран Центральной Азии С5+1 под председательством Джо Байдена, в которой должен принять участие в качестве победителя и Ильхам Алиев. В итоге формат мероприятия расширится, а сам факт капитуляции Нагорного Карабаха станет важным морально-психологическим толчком для дальнейшей тюркской интеграции под эгидой англосаксов и в противовес России, и в данном регионе.

То есть нынешняя трагедия с уничтожением НКР может привести к эффекту домино, когда вслед за Арменией начнут уходить на сторону Запада и другие члены ОДКБ и ЕАЭС.