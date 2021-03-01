Карабах хочет войти в Союзное государство

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В Нагорном Карабахе создано движение, которое ставит задачу создания единого государства с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Нагорного Карабаха Анушаван Даниелян.

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«Две недели назад мы создали движение «Новый союз вместе с Россией». Наша главная цель– создание единого государства. Можно сказать, по образцу союза Беларусь – Россия. И очень много сторонников изъявили желание участвовать в этом движении. Мы провели недавно съезд в Оперном театре, несколько тысяч человек. А потом было шествие. Об этом знает и посол России в Армении, и некоторые культурные представительства Российской Федерации. Мы поставили в известность об этом и Союз армян России, имеем поддержку от них», – сказал политик.

По его словам, приверженцы западного пути уже убедились в ошибочности своих воззрений, поскольку увидели во время войны, какое государство стояло рядом с карабахцами.

«И практически надо признать, что если бы Россия вовремя не ввела войска в Карабах, то его сдали бы целиком. Но это не только сейчас, но и на протяжении последних, можно сказать, двухсот лет мы всегда были свидетелями, что, когда стоял вопрос – быть или не быть Армении, нашего народа, то с нами во все времена была Россия. То есть жизнь нам подсказала. Уже несколько партий вошли в состав оргкомитета. Имеется в виду, их руководители. И мы сейчас стараемся распространить это движение», – отметил Даниелян.

Он добавил, что ежедневно к ним обращаются политические силы, некоммерческие организации, культурные организации, которые вливаются в движение.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в парламент Нагорного Карабаха внесен законопроект о придании русскому языку официального статуса.

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