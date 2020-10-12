«Карабах стал для нас уроком» – в Киеве хотят закончить войну в Донбассе силой

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Конфликт в Нагорном Карабахе якобы демонстрирует бесперспективность подписанных Киевом Минских соглашений по Донбассу, поэтому Украина должна закончить войну в кратчайшие сроки и военным путём.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил ранее активно поддерживавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первом уровне это конфликт между Азербайджаном и Арменией, причём инициатором является Азербайджан. На втором уровне это конфликт между Турцией и Россией. Есть и третий уровень – это конфликт этих двух стран против мирового порядка, который за 30 лет не смог позволить решить проблему.

И это прямое указание нам касательно Минского процесса – если пойдёте путём нагорного Карабаха, то за 30 лет не будет никакого решения», – сказал Дацюк.

По его словам, «минский процесс – это путь в никуда».

«И в этом смысле ситуация показывает, что конфликт такого рода решается только силовым путём. Да, это неприятно и не очень хорошо для отношений, но лучше такое активное, чёткое и однозначное решение, чем заморозка на много лет, и потом всё равно возвращение к этой проблеме», – резюмировал философ.