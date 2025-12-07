Караганов: «Очень порадовала определённость Путина касательно войны с Европой»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европу необходимо выводить из захватившего её разум «маразматического стремления к войне и гибели».

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий Дмитрий Куликов напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова воевать с Европой прямо сейчас, однако очень быстро может случиться ситуация, когда Москве будет не с кем договариваться.

Караганов отметил, что уже три года занимается этой темой.

«Я очень порадовался этому высказыванию Владимира Владимировича. Он раньше был гораздо осторожней. Но в наших последних разговорах, в бумагах мы всегда говорили о том, что если война продолжится или после остановки, которая сейчас очень неустойчиво наметилась, и будет возобновлена, она должна неминуемо приобрести ядерный характер. И привести к уничтожению военно-индустриального потенциала Европы и лучших даже центров принятия решений. Не во всех странах. Соответственно, Европа перестанет существовать. Видимо, об этом говорил и Владимир Владимирович. И он сказал достаточно определенно», – прокомментировал эксперт.