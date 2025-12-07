Караганов: «Очень порадовала определённость Путина касательно войны с Европой»

Максим Столяров.  
07.12.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1563
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европу необходимо выводить из захватившего её разум «маразматического стремления к войне и гибели».

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европу необходимо выводить из захватившего её разум «маразматического стремления к войне и гибели». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий Дмитрий Куликов напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова воевать с Европой прямо сейчас, однако очень быстро может случиться ситуация, когда Москве будет не с кем договариваться.

Караганов отметил, что уже три года занимается этой темой.

«Я очень порадовался этому высказыванию Владимира Владимировича. Он  раньше был гораздо осторожней. Но в наших последних разговорах, в бумагах мы всегда говорили о том, что если война продолжится или после остановки, которая сейчас очень неустойчиво наметилась, и будет возобновлена, она должна неминуемо приобрести ядерный характер.

И привести к уничтожению военно-индустриального потенциала Европы и лучших даже центров принятия решений. Не во всех странах.

Соответственно, Европа перестанет существовать. Видимо, об этом говорил и Владимир Владимирович. И он сказал достаточно определенно», – прокомментировал эксперт.

«Меня такая определенность порадовала не потому, что я хочу применения ядерного оружия, а потому что я хочу, чтобы европейцы выскочили из своего маразматического стремления к гибели, к войне», – уточнил Караганов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить