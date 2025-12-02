Европейские разжигатели войны не учитывают, что в случае прямого нападения на Россию, Москва будет воевать совсем не так, как на Украине.

Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

