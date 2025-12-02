Готовы воевать с Европой прямо сейчас – Путин
Европейские разжигатели войны не учитывают, что в случае прямого нападения на Россию, Москва будет воевать совсем не так, как на Украине.
Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Здесь не может быть никаких сомнений [что Россия не собирается воевать с Европой]. Только вопрос в чём? Если Европа вдруг начнёт с нами войну, мне кажется, что очень быстро все закончится. Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так? Это не война, в прямом, в современном смысле этого слова.
Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её – мы готовы прямо сейчас… Очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – сказал Владимир Путин.
