Карантинная политика Зеленского вызвала коллапс и злую реакцию в больших городах

19.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Введённые украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой меры по «противодействию» эпидемии коронавируса ввергли в хаос и полностью парализовали Киев.

Соответствующие видеозаписи опубликовали в местном информационном агентстве «Киев оперативный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованных сюжетах видно, как десятки человек выстраиваются в длинные очереди на общественный транспорт, а в некоторых местах возмущённые «карантинными» мерами жители украинской столицы блокируют движение транспорта.

Так, на площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого не захотел перевозить больше пассажиров, чем предложено «Киевпастрансом».

В то же время, возле станции метро «Черниговская» люди попытались штурмом захватить маршрутки, потому что полицейские не пускали в транспорт больше 10 человек. Как сообщают очевидцы, один автобус люди остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди отталкивали полицейских и врывались в автобусы.

По всему городу правоохранителям приходится упрашивать людей соблюдать придуманные командой Владимира Зеленского правила.

«Карантинные меры», введённые украинским правительством, не обошли стороной и киевские магазины. Так, сеть супермаркетов «АТБ» ввела ограничение на количество человек. Теперь в торговых помещениях могут единовременно находиться не более 15 лиц.

Происходящее в украинской столице также прокомментировала жительница Киева Юлия Ляхович. По её словам, в местных аптеках жесткий дефицит самых необходимых товаров.

«Близкий мне человек лежит в больнице. Киев. Ежедневно ездим по аптекам, картина следующая:

-спирта медицинского – нет;

– масок – нет;

– дезинфекторов для рук – нет;

– настойки прополиса, календулы – нет;

– оксолиновой мази – нет.

И это еще только начало…», – написала она в соцсети.

Напомним, в Одессе местные жители жилмассива Котовского перекрыли трамвайные пути в знак протеста против противовирусных мер, введенных властью.