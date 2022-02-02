Карасев ждет, что Британия и Польша оттянут на себя часть российских войск

02.02.2022  11:21 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Союз Украины, Великобритании и Польши поможет Киеву контролировать Черное море и снизить угрозу со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Союз Украины, Великобритании и Польши поможет Киеву контролировать Черное море и снизить угрозу со...

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По мнению Карасева, в случае войны с Россией Польша может оттянуть на себя белорусский фронт.

«Британия нам поможет не только на сегодняшний день, а в случае достаточно серьезной военной угрозы со стороны России. Контролировать Черное море – это для нас очень важно, потому что у нас пока что нет полноценных ВМС, ВМФ. В случае более серьезной военной угрозы, Польша может оттянуть, например, Белоруссию, потому что мы знаем, что сегодня у нас с севера, из Белоруссии тоже есть военная угроза. Так что в этом смысле это правильный шаг дипломатии», – заявил Карасев.

Накануне во время визита в Киев британский премьер Борис Джонсон, заявил, что его страна помогает Украине в создании флота, благодаря чему со временем удастся «разблокировать черноморское и азовское побережье».

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