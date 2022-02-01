Борис Джонсон пообещал Зеленскому «незалежный флот»

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Новости Украины

Великобритания помогает Украине в создании флота, благодаря чему со временем удастся «разблокировать черноморское и азовское побережье».

Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве говорили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие угрозы видит Великобритания в акватории Чёрного и Азовского морей? И чем она может помочь Украине для того, чтобы предотвратить эскалацию именно там?» – прозвучал вопрос от журналистов.

«Да, я должен был об этом сказать. У нас также есть соглашение о сотрудничестве в отрасли военно-морского флота, и таким образом мы помогаем оберегать морские границы Украины», – коротко ответил Борис Джонсон.

Однако президент Украины Владимир Зеленский посчитал необходимым более развёрнуто прокомментировать ситуацию и поблагодарить британских попечителей.

«Добавлю, вопросы развитого и обустроенного ВМФ Украины – это вопросы поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно – строительства нашего флота. Я понимаю, что это сегодня не разблокирует и не защитит нас в Чёрном море, и не разблокирует черноморское и азовское побережья, однако это один из мощнейших шагов – независимый флот, который будет защищать наши берега и акваторию. Ещё раз благодарю премьер-министра, мы этот вопрос открыли пару лет назад, и сейчас дошли до практики этого вопроса. Это и военно-морские базы и так далее. Думаю, нам это всё очень сильно поможет», – заявил Зеленский.