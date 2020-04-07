Карасев анонсирует ожесточенный майдан заробитчан

07.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Возвращение на Украину из-за эпидемии коронавиурса трудовых мигрантов приведет к росту социальной напряженности в стране.

Об этом в комментарии «Известиям», заявил киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, теперь произойдет пересмотр отношений государства и общества.

«Раньше как было? Не нравилось людям на Украине – они собирали вещи и уезжали. Государству это тоже было удобно. Можно было воровать и ни за что не отвечать», – сказал эксперт.

Теперь же, говорит он, «лавочка прикрылась».

«Протестные настроения усилятся. Националисты в украинской политике отойдут на второй план, главными станут левые силы, социальный протест», – утверждает политолог.

«Заробитчане обладают повышенной социальной активностью. Это те люди, которые за возможность зарабатывать в Европе уже устроили два майдана. Новые выступления могут быть не менее ожесточенными», – резюмировал Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что Европа под предлогом коронавируса избавиться от мигрантов и заробитчан.

Читайте по теме: Украину добьют тысячи безработных гастарбайтеров.