Украину добьют тысячи безработных гастарбайтеров

03.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате бездарной политики команды президента Украины Владимира Зеленского тысячи украинцев оказываются предоставленными сами себе перед лицом экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Единственным тезисом из инаугурационной речи Зеленского, который нашел воплощение в жизни, стало массовое возвращение на Родину украинских трудовых мигрантов. Да и то в этом президенту помогли не вдохновляющая политика Киева и умелые действия власти, а сложная эпидемиологическая обстановка с коронавирусом, сложившаяся в мире.

Популизм и непрофессионализм Зеленского не позволили ему поумерить ложный оптимизм, высказанный в недавнем обращении к согражданам, и более взвешено оценить угрозы, связанные с этим. Речь идет не только о системных нарушениях режима самоизоляции вновь прибывшими, что отрицательно сказывается на эффективности реализуемых мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, но и о сокрушительном ударе по экономике страны в результате возвращения миллионов граждан, утративших средства к существованию из-за потери работы за рубежом. Ситуацию усугубляют сотни тысяч сотрудников, которые уже лишились своих рабочих мест на Украине в результате введенных ограничительных мер», – сказал Муратов.

При этом он отметил, что даже новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика страны не выдержит еще двух или трех месяцев карантина, объективно обусловленных эпидемиологической обстановкой.

«Вырисовывается удручающая картина, когда миллионы украинцев с угрозой для жизни и здоровья вынуждены будут искать возможности обеспечить минимальные потребности для себя и своих семей в условиях высокой безработицы, а, следовательно, низкого уровня оплаты труда.

Кредиты МВФ и других международных структур, под предлогом чего были приняты грабительские законы о продаже земли и о банках, не в силах оказать значимого влияния на коллапсирующую экономику Украины», – добавил общественник.

В результате, по его словам, рядовые граждане оказались предоставлены сами себе и не могут рассчитывать на поддержку умирающего государства.

«И это – закономерный итог государственного переворота 2014 года, который привел к власти западных марионеток, популистов и циников, ради собственного обогащения готовых пожертвовать некогда самодостаточной страной и ее жителями», – заключил Муратов.