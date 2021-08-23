Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.08.2021 09:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Карасев признал, что украинцы разуверились в майдане

Новости УкраиныЭкономический кризис и отсутствие социальной справедливости привели к тому, что жители Украины окончательно разуверились...

Экономический кризис и отсутствие социальной справедливости привели к тому, что жители Украины окончательно разуверились в Майдане.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Люди везде, если затрагиваются их права, начинают протестовать. У нас есть партии и парламент, но у нас нет общественных движений, мы говорим «политический процесс», но должен быть социально-политический процесс, должны отстаиваться социальные интересы, классов и социальных групп. Почему у нас идут майданы? Потому что кипит, вскипает, прорывает. Вот так мы и живём. А сейчас уже в майдане разуверились, потому что геополитическая обстановка не позволяет это делать», – сказал Карасев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о разгроме существующих праворадикальных группировок, которые мешают ему взять под контроль всю власть в стране.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть