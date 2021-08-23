Карасев признал, что украинцы разуверились в майдане

23.08.2021 09:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Экономический кризис и отсутствие социальной справедливости привели к тому, что жители Украины окончательно разуверились в Майдане.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди везде, если затрагиваются их права, начинают протестовать. У нас есть партии и парламент, но у нас нет общественных движений, мы говорим «политический процесс», но должен быть социально-политический процесс, должны отстаиваться социальные интересы, классов и социальных групп. Почему у нас идут майданы? Потому что кипит, вскипает, прорывает. Вот так мы и живём. А сейчас уже в майдане разуверились, потому что геополитическая обстановка не позволяет это делать», – сказал Карасев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение о разгроме существующих праворадикальных группировок , которые мешают ему взять под контроль всю власть в стране.