Прогноз Белковского: «Зачистив «Нацкорпус», Зеленский создаст свои уличные отряды»

16.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о разгроме существующих праворадикальных группировок, которые мешают ему взять под контроль всю власть в стране.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белковского, Зеленский также отказывается от наследия Майдана, пытаясь выстроить историю Украины, которая якобы началась с него.

«Фактически они в основном будут разгромлены – это продолжение той тенденции, о которой мы говорили в нашей прошлой программе, потому что революционные времена уходят, и все больше мы убеждаемся в том, что политическая философия Владимира Александровича Зеленского подразумевает решительный разрыв со всеми видами прошлого. С одной стороны он порывает со всеми элитами, которые были до его прихода к власти, и как бы дает понять или делает вид, что новейшая история Украины началась с него. Была какая-то эпоха, переходный период с 1991 года по 2019-й, а потом пришел он, чем он походит и на Владимира Владимировича Путина, сходство с которым от отрицает, и на Реджепа Тайипа Эрдогана, следование образцам которого почти даже и не скрывает, что это новая эпоха, это не просто какой-то президент, пришедший на смену всем своим предшественникам», – сказал эксперт.

«Надо сказать, что предшественники тоже пытались так сделать, но как всегда робко и неубедительно… Точно также Владимир Александрович Зеленский, видимо, отказывается и от легитимности и наследия Майдана – он же не имеет отношения к Майдану 2014 года, он не входил в майданную команду, и в 2004 году мы не видели его в качестве важного лица «оранжевой революции», поэтому он никому ничем не обязан. Он – классический президент-популист, который работает только с народом и игнорирует как старые элиты – экономические и административные, так и силовые. Но для того, чтобы устраивать на улице что-нибудь в случае чего, ему, конечно, свои отряды будут нужны. В крайнем случае он их создаст», – заявил Белковский.

Напомним, в минувшие выходные контролируемая ушедшим недавно в отставку экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым группировка «Нацкорпус» устроила столкновения с полицией под офисом президента – с применением слезоточивого газа и дымовых шашек.

Также участники группировки «Национальный корпус» – политического крыла неонацистского карательного полка «Азов» на недавней пресс-конференции заявили, что задержание их соратников – членов харьковской ОПГ – это зачистка политического поля президентом Украины Владимиром Зеленским перед осенней «капитуляцией» и федерализацией страны.