Карасев констатирует: Украина осталась у разбитого газотранспортного корыта

26.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина упустила свое транзитное преимущество и возможность быть газораспределительным хабом, через который поставляется топливо в страны Европы. Ее место уже заняли Турция и Германия.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украина переоценила свое влияние и запросила слишком большую цену за трубу, а европейцы захотели напрямую работать с более прогнозируемой Россией.

«У нас же были хорошие преимущества, и они пока еще, кстати, теоретически остаются, – это 17 газохранилищ, куда может закачиваться газ и потом идти, в зимний период, когда потребность растет, идти на европейские страны. Но ГТС, наши газохранилища, в чем тут была фишка? Мы могли бы стать газораспределительным хабом. А теперь этим хабом будет Германия – она вырвала у нас это все. Турки вырвали юг, а немцы вырвали северо-западный вариант. А мы остались ни с чем, потому что сидели на трубе, что не съем, то надкушу», – сказал политолог.

«Ходили, ценили, что наша труба уникальная и так далее. Переторговались, такую цену поставили высокую и в политическом, и в экономическом смысле слова, что русские договорились через турков на юг, на Балканы газ, а с немцами – туда. Немцам это выгодно, потому что напрямую с русскими работать. Они считают, что даже хоть тоталитарный режим, но он более стабилен и договороспособен, он держит слово. А если у нас власть меняется постоянно, а если у нас приходят одни, потом раз – все меняется. Кадровые потрясения, приходят новые министры, команды и так далее, преемственности нет институциональной, нет преемственности курса, все начинается с нуля. Смотрят и говорят: «А черт его знает, чем это закончится, мы не можем рисковать». Поэтому проворонили свой шанс», – заявил Карасев.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года. ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».