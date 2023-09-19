Карасев: На Украине окажется слишком много лишних людей

Деиндустриализация Украины и превращение ее в аграрное государство приведет к тому, что на этой территории будут жить не более 20 миллионов человек, а все остальные станут лишними людьми.

Об этом в эфире интернет канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в аграрном государстве также не нужно большое количество ВУЗов и сложных специальностей.

«Сейчас время политэкономии задуматься над тем, чтобы правильная цель включения в евроатлантический мир не привела к тому, чтобы загубить все наши достижения предыдущей эпохи. Не все наследие мрачных времен, а что-то было и правильно сделано. Если у вас только сельское хозяйство, значит, причем, оно крупномасштабное, тут не надо большой рабочей силы, фермеров, значит, надо сколько рабочих рук, которые будут обслуживать торговлю, туристов. Ну хорошо, миллионов семь. 20 миллионов жителей, больше вам не надо. Почему вам больше не надо? Потому что заводов больших нет, если у вас только сельское хозяйство, а промышленность не развивается и вы не промышленная держава, а просто аграрная, зачем вам столько политехнических институтов?.. Если не нужны инженеры, то зачем столько? Вы что, будете готовить на Запад их? Будете готовить инженеров, а они будут уезжать на Запад». Если нам не нужно столько политехов и институтов, значит, нам и школы нужны другие. Зачем готовить учеников, чтобы они учились в политехе – их надо, чтобы они учились в каком-нибудь простом, например, на менеджера по продажам или бьюти-блогера. Школа тогда не нужна, можно просто в школу не ходить… Это сокращает существенно количество населения, это будут просто лишние люди», – заявил Карасев.