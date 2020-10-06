Карасев: Нам прилетела ответка за дискриминацию русского языка

06.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за того, что украинский истеблишмент проводит дискриминацию русскоязычного населения страны, в ЛДНР лишили украинский язык статуса государственного.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке и Луганске единственным государственным языком является русский – это зеркальный ответ на наш закон о языке и закон об образовании. Когда наши депутаты это делают или некоторые, скажем так, особо рьяные и опытные депутаты хотят на этих законах сделать себе победу в мажоритарном округе и прославить себя, они должны понимать, как их слова отзовутся.

После этого там сразу будет зеркальная реакция: «Хорошо, вы украинизируете тут, вы в какой-то степени дискриминируете русский язык или обучение на русском языке, вот вам ответка». Это тоже надо понимать», – отметил он.

Напомним, ранее парламент ДНР поддержал инициативу главы республики Дениса Пушилина по внесению изменения в Конституцию в части определения русского языка как единственного государственного.