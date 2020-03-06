06.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Образование, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Украинский язык лишился статуса государственного в ДНР




Парламент ДНР поддержал инициативу главы республики Дениса Пушилина по внесению изменения в Конституцию в части определения русского языка как единственного государственного.

Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Необходимость принятия поправки в Основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации», – объяснил Пушилин.

«Русский язык является стержнем нашей культуры, это наше дорогое завоевание, и сегодня он по праву получил должный государственный статус», – подчеркнул глава республики.

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрели изменения в закон «Об образовании».

«Образовательная деятельность в образовательных организациях будет осуществляться на государственном языке, при этом будет сохраняться возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся», – рассказал представитель главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Депутат Владислав Бердичевский напомнил, что в ДНР 73% считают русским родным языком. Опросы показывают, что 81,33% респондентов считают, что он должен быть официальным.

Парламентарий объяснил, что принятие решения о русском как единственном государственном языке было «обусловлено интенсивным интеграционным процессом Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией».

«Вопрос свободного использования русского языка был одним из ключевых вопросов, который поднял людей Донбасса на протест и сегодня мы подтверждаем наш выбор, сделанный в 2014 году.

Важно отметить, что наше решение не ущемляет права и свободы людей, живущих в Донбассе. У нас нет и не может быть запрета или каких-либо ограничений на использование других языков.

Мы с уважением относимся к представителям любых национальностей и языковых групп. Это положение закреплено в нашей Конституции, а возможность получения образования на родном языке сохранена», – комментирует Бердичевский.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть