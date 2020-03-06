Украинский язык лишился статуса государственного в ДНР
Парламент ДНР поддержал инициативу главы республики Дениса Пушилина по внесению изменения в Конституцию в части определения русского языка как единственного государственного.
Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Необходимость принятия поправки в Основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации», – объяснил Пушилин.
«Русский язык является стержнем нашей культуры, это наше дорогое завоевание, и сегодня он по праву получил должный государственный статус», – подчеркнул глава республики.
Кроме того, сегодня депутаты рассмотрели изменения в закон «Об образовании».
«Образовательная деятельность в образовательных организациях будет осуществляться на государственном языке, при этом будет сохраняться возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся», – рассказал представитель главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.
Депутат Владислав Бердичевский напомнил, что в ДНР 73% считают русским родным языком. Опросы показывают, что 81,33% респондентов считают, что он должен быть официальным.
Парламентарий объяснил, что принятие решения о русском как единственном государственном языке было «обусловлено интенсивным интеграционным процессом Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией».
«Вопрос свободного использования русского языка был одним из ключевых вопросов, который поднял людей Донбасса на протест и сегодня мы подтверждаем наш выбор, сделанный в 2014 году.
Важно отметить, что наше решение не ущемляет права и свободы людей, живущих в Донбассе. У нас нет и не может быть запрета или каких-либо ограничений на использование других языков.
Мы с уважением относимся к представителям любых национальностей и языковых групп. Это положение закреплено в нашей Конституции, а возможность получения образования на родном языке сохранена», – комментирует Бердичевский.
Спасибо!
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