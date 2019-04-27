Карасев: навязывание мовы заставит миллионы украинцев смотреть «налево»

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Принятый Верховной Радой скандальный закон об украинском языке неприемлем для такой страны как Украина и жизнеспособен лишь в случае распада государства на Запад и Восток.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это рискованно очень для страны. Потому что так начинались конфликты. Вы знаете, что некоторые государства объединялись на языке, а некоторые распадались, когда им насильственно навязывали один язык. Они распадались, потому что другие не хотели это принимать. Есть разные практики…

Мы запоздавшая нация, у нас запоздавшее национальное строительство, сейчас насильно вы нацию не построите. На войне вы нацию не построите, мы же показали, что мы не хотим войны. Мы не хотим, чтобы была война, неважно какая, гибридная, горячая, так далее, и чтобы в условиях этой гибридной войны нам навязывали все вот эти ценности, которые кто-то считает истинными: чтобы была только одна церковь, чтобы была одна у нас «мова» – ну не получается у нас одна церковь и одна «мова». Надо же понять, не получается, страна такая. Может получиться только в одном случае: если Западная Украина так уйдёт. Она уйдёт и в НАТО, и в ЕС возьмут, и там будет одна церковь, может, две будет, униаты и эта новая православная. А на Востоке Украины будет другая, тоже одна церковь», – заявил Карасёв.

Также он отметил, что, если миллионы украинцев почувствуют себя ущемлёнными в своей стране, их взгляды могут устремиться в сторону этнически близких для них соседних стран.

«Речь идёт не о тысячах, не о сотнях тысяч русскоговорящих, а о миллионах. И если миллионы эти увидят, что страна не их, государство не их, что им некомфортно жить в этой стране, что им некомфортно, когда ходят и смотрят лингвистические полицейские, что ты, как и где сказал на родном языке, куда они пойдут? Куда они повернут головы? Они повернут головы в так называемые родственные этнические государства. У венгерского меньшинства это венгры, у польского – поляки, а у русскоязычных где? Та страна, с которой у нас общая граница 2400 тысяч километров. Вот это тоже надо понимать. Это очень опасно», – отметил Вадим Карасёв.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Венгрии надеются на то, что Зеленский исправит скандальный закон о языке.