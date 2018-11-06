Карасев попытался прикусить язык, проболтавшись о нелегитимности киевского режима

06.11.2018, Москва, Владимир Гладков

На Украине не введут военное положение, потому что власть не имеет необходимых для этого ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военного положения не будет, потому что выборы прошли и машину не остановить, правящий класс этого просто не простит. Что такое военное положение? Это надо закрыть СМИ, вводить военную цензуру, а кто будет вводить, как это реализовать? Он (Порошенко – ред.) хотел это сделать в 2014 году, а как это сделать, если государственная машина не работает, нет инструментария. Он же не самоубийца. Американцы тоже не дадут, потому что власть и так нелегитимна», – сказал политолог.

При этом в ответ на поднявшийся в зале гул украинский эксперт попытался оправдаться и попросил «не ловить» его на слове.

«Не надо меня ловить, я сказал «нелегитимно», а не «нелегально», это надо различать. Она нелегитимна, но еще приемлема. Это политологические тонкости», – заявил Карасев.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил слова военного комиссара Киевского военного комиссариата, полковника Сергея Клявлина о том, что в Киеве в районные призывные комиссии по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки 23 тыс. 424 лиц призывного возраста, а общая явка призывников составила менее 10%.