Карасев: После Пашинского может последовать арест Порошенко

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Арест бывшего депутата Верховной рады, майданщика Сергея Пашинского – это «привет» со стороны власти экс-президенту Петру Порошенко и тем, кто пытается раскачать страну при помощи новых уличных протестов.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, арест Пашинского показывает, что реванш невозможен.

«С чего-то надо начинать. Может быть, не самый отъявленный коррупционер, но то, что такой аллерген отъявленный, всеобщий, Пашинский – это да. Ну и повод был – все-таки тут состав преступления. Но это не только надо рассматривать в плане реализации предвыборных обещаний, а это и такой толстый и тонкий намек на толстые и тонкие обстоятельства, что тем, кто сегодня воспарял и рассчитывает на реванш, им сразу указали, что может быть.

И Порошенко тоже, тем более, что там сейчас идет борьба, кто возглавит эту уличную партию войны, уличных милитаристов, потому что их вытеснили через электоральный процесс из парламента, но они остались в обществе, на улице», – заявил Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор» в Киеве суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога.

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