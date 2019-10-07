Пашинский все-таки сел. Пока что два месяца

07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, в виде содержания под стражей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Согласно решению суда, Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином Химикусом. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате Химикус получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Решение суда об избрании меры пресечения Пашинскому прокомментировал инициатор повторного привлечения его к уголовной ответственности украинский юрист Андрей Портнов.

“Ну что, вечер в хату, символ последней пятилетки. Теперь шаг за шагом будем добиваться, чтобы определить туда всё ваше воровское кубло. Создадите там себе коалицию шариковых из Народного Фронта и БПП. В цехе рукавиц”, – написал он в своем телеграм-канале.

Также по мнению Портнова, сегодняшнее решени е суда относительно Пашинского должно стать сигналом и для экс-президента Петра Порошенко.

“Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора. Для того, чтобы в нашей стране это стало уроком для всех на десятки лет”, – пообещал Портнов.

Напомним, Сергей Пашинский был главой администрации президента Украины в период, когда эту должность после переворота февраля 2014 года занимал Александр Турчинов. На Украине Пашинского многие считают одним из организаторов провокации на Майдане, приведшей к массовой бойне в центре украинской столицы, в результате которой погибло больше сотни праворадикальных участников массовых беспорядков и сотрудников правоохранительных органов.

Также Пашинский известен, как один из лидеров “партии ястребов” в отношении решения конфликта на Донбассе. В частности, в интервью одному из украинских СМИ он признался в том, что именно благодаря его активной позиции украинские военные начали стрелять по противнику в Донбассе. Кроме того, общественное мнение связывает Пашинского, как и Александра Турчинова, со сдачей Крыма России в 2014 году в обмен на фактическую легитимацию захвата власти в стране лидерами Майдана.