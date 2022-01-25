Карасин: К санкционным страшилкам привыкли. Полагаемся на свои силы

25.01.2022  12:00 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


В Европейском союзе проходит подготовка к введению новых антироссийских ограничений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия».

В Европейском союзе проходит подготовка к введению новых антироссийских ограничений. Об этом, передает корреспондент...

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Как рассказал источник издания в европейских дипломатических кругах, сейчас прорабатываются меры, чтобы ЕС мог ввести их «в считанные дни после российского вторжения на Украину».

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин уточнил, что в центре внимания сейчас российско-американский диалог по гарантиям безопасности.

«К санкционным страшилкам мы уже, к сожалению, привыкли и полагаемся в основном на свои собственные силы — это касается и экономики, и других вопросов. Мы рассчитываем, что наши предложения будут восприняты всерьез и не будут переведены в разряд очередных шумовых информационных эффектов, к которым мы уже тоже привыкли. Надеемся, что будет серьезный результат совместной работы с нашими американскими коллегами и коллегами из Евросоюза», – сказал Карасин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Госдепартаменте США сообщили, когда дадут ответ на предложения Москвы.

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