Карасёв не уверен, что Британия и Германия потянут Украину без США

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Наученные горьким опытом Афганистана США пытаются аккуратно выйти из войны на Украине и передать бразды её спонсорства Великобритании и Германии.

Об этом в эфире одесского канала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступая перед своими избирателями, один из лидеров президентской гонки со стороны Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис заявил о том, что мы не знаем, какая цель у Байдена по Украине. Более того, он сказал, что администрация Байдена завела США в такую ловушку в Украине, в которую США не попадали последние 25 лет. Так и сказано: ловушка. Тогда встаёт вопрос: как воевать, чем воевать и кем воевать? Потому что всё внимание может быть уделено Ближнему Востоку, Тайваню и предвыборной кампании в США», – заявил Карасёв.

По его мнению, США пытаются «соскочить» с украинского конфликта, сохранив лицо.

«США постепенно выходят из войны, они хотят уйти. Аккуратно, не так, как они из Афганистана уходили. И передать это Британии и Германии. Но вытянет ли Британия и Германия без участия США это спонсорство войны в разных формах и главные союзнические обязательства в войне по отношению к Украине?» – задаётся вопросом политолог.

Отметим, что ранее подобную обеспокоенность выражал и один из британских полковников, предупреждая, что НАТО может остаться один на один против России без поддержки США.