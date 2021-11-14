Карасёв: Польша переиграла Лукашенко

Миграционный кризис на белорусско-польской границе сыграл в плюс Варшаве, а вот Александр Лукашенко не смог реализовать задуманный план по реанимации западного направления своей многовекторной политики.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот кризис создали поляки и белорусы. Сначала белорусы, потом поляки подхватили, и все ловят от этого кайф. С одной стороны, ловит кайф Лукашенко, а, с другой стороны – партия «Право и справедливость», Моровецкий. Сегодня там уже Анджей Дуда. И уже, по сравнению с летом этого года, они опережают «Гражданскую платформу» Туска, уже на 10%. А летом у них был небольшой разрыв. Потому что это выгодно для внутрипольской ситуации. Другая выгода – нынешняя власть Польши демонстрируют свои приверженность антимиграционному популизму, на этом они и держатся. Они же сторонники однородной польской нации. Они всегда выступали против миграционных квот, которые навязывал ЕС», – сказал Карасёв.

По его мнению, Польша выставляет себя «защитником Европы», форпостом от «миграционных орд», что позволило Варшаве избавиться от многих нападок ЕС, и к тому же помогает зарабатывать на русофобской повестке.

«Ещё месяц назад поляков «жарили» за то, что они делают с Конституционным судом, с правами человека, и так далее. На полном серьёзе говорили о том, что надо штрафануть Польшу на большой объём денег, потому что они «подрывают либеральные устои Европейского Союза». И буквально неделю назад уже начали писать: «полякам надо помочь, потому что коварный Путин и злой диктатор Лукашенко делают всё, чтобы подорвать ЕС. Чтобы границы ЕС были открыты для разного рода разных людей. Поэтому пока надо отставить все претензии к Польше, и заняться этим кризисом»», – добавил эксперт.

По его мнению, Лукашенко с помощью этого кризиса не смог добиться своих основных целей.

«Лукашенко хотел открыть второй, прозападный, вектор. Чтобы с ним договаривались, и он стал донором европейской миграционной стабильности, как это было в 2015 году, когда он предложил Минский формат, к нему приезжала Меркель, он её чаем поил. Говорили: «Минск – это столица миротворчества на постсоветском пространстве». А сегодня этого нет. Он хотел возвратить эту роль стабильности миграционной, но поляки сыграли на обострение. А во-вторых, Европа тоже не такие лошки», – резюмировал Карасёв.