Прилепин раскритиковал Лукашенко из-за ситуации с мигрантами

Новости Украины

В ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе президент Белоруссии Александр Лукашенко прекрасно понимал, что он делает, поскольку, если бы он этого не захотел, он бы не пустил в страну людей, сколько бы их ни было. Кроме того, упоминание Донбасса в этом контексте – является абсолютной провокацией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос к Лукашенко. Я не поверю, что Александр Григорьевич в целом не понимает сложности ситуации. Не то чтобы он хотел подставить Россию, но как-то подумал, что может разыграть эту ситуацию в свою пользу. Лукашенко очень сильный политик, если бы ему надо было кого-то не пустить, он бы никогда в жизни никого не пустил, ни 500 человек, ни две тысячи, ни десять тысяч. А тут – раз, и можно с Евросоюзом договариваться, а то мы вам впихнём этих ребят, а теперь и с России можно спросить: ну что, у нас ситуация сложная, давайте как-то вместе порешаем. При всём моём уважении к Лукашенко, это мне не очень симпатично. Вот сейчас ещё Донбасс появился – ну, прекрасно», – возмутился Прилепин. «Конечно же, Украина тоже эту абсурдную, глупую, нелепую, подлую ситуацию тут же начинает применять в свою пользу. Раз поддержал ЕС, политики молчали-молчали, а потом получили эту методичку. Неделю промолчали, а потом им сказали: ребята, всё, Россия виновата. Они начинают высказываться. Украина тут же подтягивается, и начинает дальше эта история закручиваться», – сказал писатель.

По его словам, как и многие предыдущие, история эта закончится ничем, однако останется неприятный след.

«Ну, Александр Григорьевич, ты же наш товарищ, собрат, ну не пускай никого, а если пустил, сам как-то разберись без нас. А тут Донбасс ещё. Причём тут Донбасс?» – отреагировал Прилепин на провокацию Лукашенко.

«Донбасс – это лихо, причём тут Донбасс, какое оружие?» – согласилась телеведущая Ольга Скабеева.

«А потому что это сигнал Москве… Это нехорошо и неправильно», – добавил Прилепин.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что сосредоточившимся на белорусско-польской границе курдским мигрантам пытаются передать оружие из Донбасса.