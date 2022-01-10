Карасёв: Постсоветское пространство неуклонно трансформируется в пророссийское

10.01.2022  22:37 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Казахстан, Политика, Россия, СНГ, Украина
Новости Украины

Американцы вынуждены идти на переговоры с Москвой, потому что уже не в силах сопротивляться России, которая становится «жандармом Евразии».

Об этом в интервью «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы вынуждены идти на переговоры с Москвой, потому что уже не в силах сопротивляться...

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«Однополярный американский мир закончился, мировая политика совершенно другая. Поэтому не пойти на переговоры с Россией Америка уже не может. Я не знаю, чем закончатся переговоры России и США, но то, что Америка пошла на них, значит, что Вашингтон серьёзно относится к намерениям Путина.

По факту Россия и ОДКБ как инструмент стала региональным полицейским, если хотите, «жандармом Евразии». Потому что США уже не могут быть «жандармом Евразии» и мира. Поэтому американцы ушли из Афганистана. Теперь эти функции будет выполнять Россия», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что казахское руководство вынуждено обращаться к России, потому что неспособно справиться самостоятельно.

«Теперь Россия будет больше управлять и определять политику президента Казахстана Токаева, потому что он заинтересован в том, чтобы выжить, поэтому ему нужна внешняя поддержка. А такую поддержку может оказать только Россия, а не Китай.

Сегодня происходит трансформация постсоветского пространства, оно из постсоветского становится пророссийским пространством, потому что Россия там усиливается как региональная держава», – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Казахстан стал полем боя, где концепция России и Китая возобладали над концепцией «Атлантической хартии версии 2.0» США и Великобритании.

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