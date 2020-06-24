Карасёв рассказал, как Зе-команда унизила Украину в глазах всего мира

24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Накануне были обнародованы новые доказательства наличия внешнего управления Украиной и участия Киева в международных коррупционных схемах.

Однако Владимир Зеленский и его команда продолжают унизительно молчать, тем самым дискредитируя страну и её руководство в глазах международного сообщества.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пошёл второй день после публикации новых плёнок Порошенко-Байдена – и у власти никакой реакции. Нет заявлений ни президента, ни Офиса президента… Если вы не доверяете, скажите, что это враньё, или наконец-то проверьте это.

Молчание власти унижает страну. Помните, из бюджета выделялись средства в Министерство иностранных дел для разработки логотипа, чтобы продвигать Украину в мире, показывать какая мы красивая страна.

А тут прямой удар по имиджу, кто будет уважать такую страну? Если знают, тут неоколониальная администрация, которая вступила в коллаборацию с внешними силами и работает на взятках, создавая коррупционную систему», – возмутился Карасёв.