24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Карасёв рассказал, как Зе-команда унизила Украину в глазах всего мира


Накануне были обнародованы новые доказательства наличия внешнего управления Украиной и участия Киева в международных коррупционных схемах.

Однако Владимир Зеленский и его команда продолжают унизительно молчать, тем самым дискредитируя страну и её руководство в глазах международного сообщества.

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Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пошёл второй день после публикации новых плёнок Порошенко-Байдена – и у власти никакой реакции. Нет заявлений ни президента, ни Офиса президента… Если вы не доверяете, скажите, что это враньё, или наконец-то проверьте это.

Молчание власти унижает страну. Помните, из бюджета выделялись средства в Министерство иностранных дел для разработки логотипа, чтобы продвигать Украину в мире, показывать какая мы красивая страна.


А тут прямой удар по имиджу, кто будет уважать такую страну? Если знают, тут неоколониальная администрация, которая вступила в коллаборацию с внешними силами и работает на взятках, создавая коррупционную систему», – возмутился Карасёв.

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