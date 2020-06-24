Карасёв рассказал, как Зе-команда унизила Украину в глазах всего мира
Накануне были обнародованы новые доказательства наличия внешнего управления Украиной и участия Киева в международных коррупционных схемах.
Однако Владимир Зеленский и его команда продолжают унизительно молчать, тем самым дискредитируя страну и её руководство в глазах международного сообщества.
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Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пошёл второй день после публикации новых плёнок Порошенко-Байдена – и у власти никакой реакции. Нет заявлений ни президента, ни Офиса президента… Если вы не доверяете, скажите, что это враньё, или наконец-то проверьте это.
Молчание власти унижает страну. Помните, из бюджета выделялись средства в Министерство иностранных дел для разработки логотипа, чтобы продвигать Украину в мире, показывать какая мы красивая страна.
А тут прямой удар по имиджу, кто будет уважать такую страну? Если знают, тут неоколониальная администрация, которая вступила в коллаборацию с внешними силами и работает на взятках, создавая коррупционную систему», – возмутился Карасёв.
Спасибо!
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