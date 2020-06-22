В Киеве обнародовали новые данные грязной связи Порошенко-Байден

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его мнению, дают новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, в одной из бесед Порошенко обещает Байдену, что не станет менять главу «Нефтогаза» Андрея Коболева, несмотря на то, что об этом просил тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Вторая часть нашей конференции, в том числе подтверждающая факты внешнего управления Украины, а также факты международной коррупции, посвящена новым записям разговоров между людьми, чьи голоса похожи на голоса Байдена и Порошенко.

По истории с «Бурисмой» нам известно, что Байдена плотно интересовал энергетический сектор Украины, а именно её недра. Прежде всего, газ. Как мы дальше узнаем из разговора, Байдену напрямую подчинялся глава «Нефтегаза» Андрей Коболев. Коболев известен всей Украине как чиновник-рекордсмен по своим зарплатам и премиям и одновременно отжиманием последних копеек у граждан Украины с помощью тарифов на газ.

Вот, только некоторые факты, после которых в любом другом демократическом государстве государственный чиновник должен был уйти в отставку. Вся мажорщина, понты с кадиллаками, роскошная жизнь продолжается и сегодня. А вы, дорогие украинцы, продолжайте своими платёжками оплачивать эту роскошную жизнь Коболева и их компании.

Ну почему же у Порошенко не хватило жадности, а у Гройсмана не хватило смелости уволить зажравшегося чиновника? Ответ простой: Байден открыто шантажировал Порошенко уже пресловутым миллиардом кредитной гарантии. Предлагаю послушать», – сказал депутат.

После чего в зале включили аудиозапись от 19 декабря 2016 года, на которой в ходе телефонного разговора Байден потребовал от Порошенко не трогать главу НАК «Нафтогаз» Коболева, которого якобы хочет снять тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

«Моя команда тесно сотрудничает с руководством «Нафтогаза», которая считается командой преданных реформаторов и талантливых менеджеров. Надеемся, что нынешнее руководство останется на занимаемых должностях. Я уже про это раньше говорил, знаю, что премьер-министр не очень рад по этому поводу», – намекнул Байден.

После чего Пётр Порошенко пообещал, что разберется с этим и не позволит уволить проамериканского чиновника.

«Байден не даст обидеть Коболева, потому что на кону стоят миллионы средств, полученных от псевдоевропейского газа, а на самом деле – реверса русского газа. Цена интереса составляет 50 евро на каждую тысячу кубометров.

То есть, речь идёт о коррупционном налоге на каждого гражданина Украины через повышение тарифов на газ от «Нефтегаза». Таким образом, команда так называемых реформаторов «снефтегазила», только по самым скромным расчётам специалистов, полтора миллиарда денег наших сограждан.

Выплатили себе зарплаты и премии и поделились со своими американскими кураторами», – прокомментировал Деркач.