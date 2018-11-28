Карасёв: Россию победим мытьём туалетов в Польше

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что облегчение визового режима с ЕС, которое уже привело к массовому оттоку работоспособного населения за границу, является одним из залогов победы Киева в конфронтации с Москвой.

Об этом Карасёв сказал в эфире канала «112», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хорошо, что наша власть не ввела военное положение в 14-15 году. Потому что тотальных войн сегодня нет, слава Богу. Сейчас геополитические войны, которые выигрываются уровнем жизни, свобод, демократии, въезда-выезда, безвиз.

Что бы мы добились, если бы ввели военное положение в 2014 году? Может быть, меньше потеряли бы территории, а, может, нет. А если бы мы начали провоцировать, может быть, давно территории были бы заняты.

Путин тоже играет свою игру. Если бы он хотел, он военную победу добился бы давно. Ему нужна политическая победа над Украиной.

Унизить Украину, унизить украинцев, сказать, что они ни на что не способны, ни о какой Европе им даже думать нельзя, что они вернутся в наше имперское стойло. Вот, что ему надо, не говоря уже о НАТО и ЕС», – заявил Вадим Карасёв.