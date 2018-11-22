Социолог о ситуации на Украине: Деградация страшная

22.11.2018, Москва, Владимир Гладков

На Украине катастрофически упал уровень образования, молодежь массово уезжает в Польшу, надежд на воплощение в жизнь идеи федерализации в нынешних условиях нет.

Об этом в Москве в ходе пресс-конференции «5 лет Евромайдана – причины, последствия, альтернативы» рассказал вынужденный покинуть Украину социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деградация страшная, образовательный уровень падает катастрофически, он ниже плинтуса, то есть стране мозги не нужны. У поляков на сегодняшний день работают 1 миллион 100 тысяч украинцев, причем в нарушение всяких законов Евросоюза, нарушая квоту и время пребывания в 90 дней.

По данным польских источников, в 2017 году 7-8 тысяч украинских студентов учились в польских вузах. Если взять данные поляков, то за 15 лет они обучили более 100 тысяч украинских студентов», – отметил он.

При этом, по мнению эксперта, идея о федерализации Украины сейчас не может быть реализуема.

«Внутренних предпосылок для федерализации Украины сейчас нет. По данным различных социологических опросов, сторонниками федерализации потенциально является менее пятой части населения. Она не актуальна среди политической элиты, потому что считается враждебной и ни один политик не будет сейчас поднимать на щит эту историю, потому что это напрямую связано с Донбассом и расширением полномочий территорий, поэтому на сегодняшний день эта тема не актуальна», – резюмировал Евгений Копатько.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Польша, Чехия и Германия дерутся за дешевых украинцев.