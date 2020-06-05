Карасёв сообщил о расколе у Зеленского – Разумков затеял свою игру

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В команде президента Украины Владимира Зеленского намечается раскол. Часть депутатов правящей партии «Слуга народа», выходцев из юго-восточных регионов, недовольны языковой политикой власти и простоем в урегулировании конфликта на Донбассе. Они все больше тяготеют к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумову, который демонстрирует более взвешенную позицию и претендует на лидерские позиции, надеясь на продолжение самостоятельной политической карьеры.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинается раскол в команде, уже да, уже есть в какой-то мере. Мы же видим заявление Разумкова по русскому языку, по изменениям в закон о языке. Оно же тоже связано с тем, что он несколько старается идти в линии предвыборной кампании и их обещаний. Ему легче, потому что у него нет обязанности решать конфликт на Донбассе.

А, во-вторых, действительно, может это и парная игра для того, чтобы показать, что, все-таки, «Слуга народа» остается в тренде предвыборных обещаний, потому что, опять таки, я считаю, что главная конкуренция у «Слуги народа», у молодежи, скажем так, с «Партией Шария» может быть.

Но, в принципе, я вижу, что появляются новые центры влияния и депутаты, которые, кстати говоря, некоторые депутаты востока и юга Украины из «Слуги народа», они разочаровываются постепенно в том, что делает президент, или, точнее, не делает президент, в области конфликта на Донбассе, языковой политики. Они начинают все больше и больше ориентироваться на спикера Верховной рады», – заявил Карасев.