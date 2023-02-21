«Карта раздела РФ в кабинете Буданова – «понты», но желающих поделить масса» – политолог

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Было бы очень опрометчиво со стороны Москвы отмахиваться даже от мельчайших поползновений на территориальную целостность России – казалось бы, ничего не решающих структур – поскольку информационная составляющая действует постепенно, но целенаправленно.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский политолог Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территориальные вопросы есть (у ЕС – ред.). Не только Пыталовский район. Здесь есть разные силы внутри разных стран, которые хотели бы пересмотра карты Европы. Это же, конечно же, Калининградская область, на которую засматривается часть немецкого истеблишмента, это часть Карелии и это Финляндия, это часть некоторых регионов, на какие претендует якобы Украина. Хотя, я был бы здесь осторожен, потому что, мне кажется, эти карты, которые висят в кабинетах украинских политиков (карта разделённой России в кабинете начальника ГУР Украины Кирилла Буданова – ред.), это некий элемент провокации. Понятно, что специалист, который сидит там в Киеве, хотел бы или имеет возможность для реализации такого рода планов. Это просто эпатаж, для того, чтобы все об этом говорили, для того, чтобы он получил дополнительные политические очки», – сказал эксперт.

Однако он добавил, что в целом такие настроения на Украине есть, и их немало.

«Хотя, конечно, внутри Украины существуют группы, которые хотели бы развала России и «приватизаци», захвата, первоначального контроля с последующим захватом ряда российских территорий, которые расположены вдоль границы с Украиной», – отметил Чеснаков.

Политолог подчеркнул, что России нельзя пренебрегать такими вызовами в любых проявлениях.

«Это существовало всегда, это существует давно, и не стоит от этого отмахиваться. Потому что самая плохая позиция – это когда ты во время войны рассматриваешь угрозы, которые несутся в твой адрес, как нечто несущественное. Конечно, мы должны обращать внимание на мельчайшие поползновения, малейшие угрозы информационные, угрозы действием, угрозы принятием каких-либо документов», – призвал он.

«Даже если это Европарламент, который, на самом деле, ни на что не влияет. Но это имеет политическое информационное значение, которое формирует общественное мнение на Западе. И с этим нам нужно считаться, нам нужно бороться, чтобы это не происходило, нам нужно отстаивать свою точку зрения», – заключил Алексей Чеснаков.