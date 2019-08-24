«Картина маслом» – в Москве объяснили, как Запад разделит Украину

24.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Международное сообщество готовится разделить территорию «незалежной», превратив её в «Украинские Разъединённые Штаты».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня не случайно идёт эта бандеризация, петлюризация. Она нужна не Украине, а её кураторам. Объясню. Посмотрите пример Югославии: ещё 30 лет назад процветающая, единая страна, пример для многих, даже европейских стран. Любой ценой, любыми усилиями разделили, и властвуют.

Ждите, господа украинцы, вас ждут Украинские Разъединённые Штаты. Не случайно был визит Израильского лидера – присматривается для отдельного штата на территории Одессы, которая никогда не поднимет фашистский флаг. А если развиваться, то и Львов, и Закарпатье», – отметил Нилов.

В свою очередь, донецкий социолог Евгений Копатько подчеркнул, что Западную Украину разделят между собой Польша, Румыния и Венгрия, а бандеровцев и прочих неофашистов просто ассимилируют.

«Самый большой риск для Украины – это бандеризация страны и сознания. Этим вопросом занимаются сейчас поляки, венгры и румыны. В одной из польских газет прозвучала фраза «угасающая Украина».

То есть там ребята очень чётко знают, чего они хотят на ближайшую перспективу до ближайшего года – это ассимиляция населения части областей Западной Украины, окатоличивание его, внедрение в социальную и культурную жизнь. Это уже происходит, и касается миллионов украинцев. Я напомню, 40% жителей Западной Украины относят себя к католической и греко-католической церкви. А лет 20 назад показатель был мизерным.

Да, говорили по поводу российских паспортов. Там уже сотни тысяч румынских, польских и венгерских паспортов существует (у граждан Украины – прим. ред.). Почему об этом не говорят? Потому что вы парламент украинский посмотрите – там меньше трёх паспортов не бывает.

Поляки Бандеру не признают, и они зачистят это так, как им нужно для их исторической памяти. Причём будут делать это украинцы, которые по восемь тысяч человек учатся в польских ВУЗах, принимают католическую веру, которые будут заниматься ополячиванием той части украинцев, которые считают себя наследниками Бандеры. Вот вам такая картина маслом. Венгры поступают по такому же пути», – добавил эксперт.