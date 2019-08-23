Скандальная «Die Welt» не унимается: хребет Рейху сломали поляки под руководством США

23.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Немецкая газета Die Welt, уже опозорившаяся в своё время, объявив фейком Битву под Прохоровкой, на днях придумала новый главный танковый бой войны: во Франции и с польскими танкистами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немцы и не только немцы, но, в частности, немцы, всё чаще начинают переворачивать какие-то исторические события, как бы говоря о том: «Да кто же может нанести этот превентивный удар?» Газета Welt недавно опубликовала такую замечательную статью. Вы помните, они тогда говорили, что Битвы под Прохоровкой не было, что это всё придумано русскими.

А вот несколько дней тому назад они опубликовали «замечательную» статью, что, оказывается, была танковая битва во Франции, где польский танковый батальон на голову разгромил две танковые дивизии Ваффен-СС «Рейх» и «Фюрер», где немцы потеряли больше ста танков, и вообще, оказывается, там решилась вся история Второй Мировой войны, и вот это и было основанием для победы», – отметил он.

Эксперт добавил, что газета также представила опрос, проведённый Вашингтонским университетом, где одними из стран-победительниц во Второй Мировой для американцев стали Канада и Новая Зеландия.

«А сегодня они опубликовали очень интересную статью, где они привели данные опроса Вашингтонского университета, где они говорят о том, кого же считают, на самом деле, победителями в этой Второй Мировой войне.

Вы удивитесь, но на первом месте, конечно, США, Великобритания, СССР, а дальше Канада и Новая Зеландия. Вот это, конечно, просто верх того, что можно себе представить. Идёт полное извращение итогов Второй Мировой войны», – подчеркнул Сосновский.