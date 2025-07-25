Картоделы рисуют заход ВС РФ в центр Красноармейска

Игорь Шкапа.  
25.07.2025 14:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


С российской стороны появились данные о глубоком проникновении заходе ВС РФ в Красноармейск (Покровск).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в частности сообщает составляющий карты тг-канал «Z комитет + карта СВО».

С российской стороны появились данные о глубоком проникновении заходе ВС РФ в Красноармейск (Покровск)....

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«Подразделения ВС РФ (в том числе ДРГ) проникают в центр Красноармейска и продолжают распространяться по нему. Устойчивая ЛБС все еще не сформирована, но противник лишился четкой линии обороны города», – утверждает паблик.

Перепост этой публикации сделал и военный блогер Борис Рожин.

Впрочем, российский осинтер Анатолий Радов, тоже составляющий карты на основе данных от российских бойцов, с которыми находится на связи, эту информацию не подтверждает.

«Вот сейчас щас четко понимаю и вам намекаю, кто зарисовывает сейчас в Покровске – вообще не в теме. Потому как понимать же нужно – что нельзя зарисовывать точно, если знаешь. Я вот знаю точно где закрепились, но не рисую же. Ибо нельзя», – отмечает автор.

Он дает понять, что закрепились русские где-то на окраине города.

«Я вам даже более того скажу. Там где закрепились, это с одной стороны и Покровск, а с другой и пригородом можно назвать. Вот эти зарисовки чуть ли не по районам уже – бред», – подчеркивает Радов.

Можно предположить, что речь идет о южной части Красноармейска, где на днях со стороны села Зверево в город зашли российские группы, после чего ВСУшники в панике даже стреляли по своим.

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