Русские зашли в Красноармейск. ВСУшники в панике начали палить по своим

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Подтверждается информация, что российские бойцы смогли зайти непосредственно в Красноармейск (Покровск) с юга.

Вчера в сети появилось видео обстрела автомобиля с ВСУшниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Действие происходит на перекрестке улиц Шевченко – Карла Маркса (Защитников Украины). На ролике, который снимался изнутри машины можно увидеть, как по автомобилю открывается огонь.

«Тут уже п…сы», – кричит один из военных, призывая водителя поворачивать.

Тот стонет от боли и кричит, что не может. Машина останавливается, уцелевшие выскакивают из нее, после чего видео обрывается.

Не исключено, что они были ликвидированы, а камера попала в руки российских бойцов.

Вражеский ресурс DeepState признает заход русских в город и излагает свою версию, как это произошло.

«Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155-й ОМБр и 68-й ЕЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу. Сейчас продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого-то убили, кого еще нет. Цель противника очевидна – закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины. К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, выросло количество дружеского огня, ведь все знали о «дрг» почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений, следует подавать с холодной головой», – пишет DP.

Таким образом враги признают (по крайней мере на вчерашний вечер), что некоторое количество российских военных находятся в городе. Удалось ли им закрепиться, на данный момент неизвестно.

Сам Красноармейск охватывается российской армией с разных сторон. До полного окружения еще далеко, но основные логистические маршруты находятся под огневым контролем российских дронов.