Командование ВСУ, не считаясь с потерями, беспорядочно бросает на Гуляйполе резервы, добившись приостановки русского наступления ценой больших потерь.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наступление группировки войск «Восток», которая прямо перед Новым годом заняла 95 процентов Гуляйполя, остановлено. Туда бросают всё, что можно, в буквальном смысле слова. Там даже по названию родов частей видно – что прямо каша. Туда бросают всё, что можно. Украинцы.

На Запад от Гуляйполя – населённый пункт Железнодорожное, а дальше уже после него вообще ничего нет до Орехова. И они, опираясь на Железнодорожное, посылают на Гуляйполе группы, которые должны штурмовать. Они во время этих контратак несут существенные потери, и так долго не может продолжаться, просто перемолотят всё», – рассказал Ширяев.