Кашпировский дал установку спасать русских на Гавайях

12.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия должна отправить войска на защиту русских в Аляску, Калифорнию и на Гавайи, забыв про Донецк и всю Украину.

Об этом в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил российский псевдоцелитель Анатолий Кашпировский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кашпировский уверен, что русских на Украине не ущемляют, а потому они не нуждаются в защите.

«Вот, у нас часто что есть – что надо защищать русских. Я хожу по Киеву, я ни разу не видел людей, у которых на лбу написано: «Я русский». «Ах, русский, будем тебя бить». Ничего подобного, никто не трогает. Таксисты говорят по-русски, как угодно. И то же самое во Львове. Защищать русских – так я хочу идею предложить одну. 152 года назад Александр II взял и ни за что продал Аляску. Это была Аляска русская. И когда опускался русский флаг, а поднимался американский, люди рыдали. Вот, их надо защищать. Надо защищать русских, которые далеко.

И еще одно местечко могу подсказать – Калифорния. Она была присоединена к Штатам в 1850 году. А, начиная с 12-го по 47-й была русская Калифорния. Есть в Сан-Франциско, в 100 километров в сторону севера, такой форт Росс. Это построили русские. Сколько лет часть Калифорнии принадлежала русским! Продали знаете за сколько? За 42 тысячи серебряных рублей. Если Аляску продали за 7,5 тысяч долларов, то там рублей. Надо защищать русских. А еще надо ехать на Гавайские острова, там тоже были российские Гавайские острова. И тоже остались бедные русские, ждут, когда их приедут защищать. А то избрали точку Донецк, там защищать русских – вон, Аляска», – заявил Кашпировский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордон рассказал, что после интервью с певицей Аллой Пугачевой приписал ей лестные слова о Кашпировским, которых она не говорила.