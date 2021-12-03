Каспаров: Путин контролирует весь Западный мир – это позор!

03.12.2021  20:44 (Мск), Вильнюс ,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


США не смогут вернуть себе роль мирового гегемона, пока допустимо такое позорное поведение Вашингтона, как на женевской встрече Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не смогут вернуть себе роль мирового гегемона, пока допустимо такое позорное поведение Вашингтона,...

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«Путин продолжает демонстрировать свою способность контролировать Западный мир. После совершенно позорной встречи Байдена с Путиным, я думаю, что у всех возникло ощущение очередной безнаказанности.

Сначала был Обама, который пытался дружить с Россией, потом Трамп, про него всё понятно, теперь пришёл Байден, который ведёт себя в несоответствии с ожиданиями тех, кто думал, что Америка восстановит свою роль глобального лидера.

Те русские олигархи, которые смотрели на картинку из Женевы, думают: «Чего и кого бояться в этой истории? Ну, примут очередной пакет санкций, Путин нас все равно защитит». Путин рассматривается ими как гарант неприкосновенности их капиталов», – негодовал Каспаров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина не может противостоять России, потому что российскую экономику финансируют страны Европы.

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