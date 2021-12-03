Каспаров: Путин контролирует весь Западный мир – это позор!
США не смогут вернуть себе роль мирового гегемона, пока допустимо такое позорное поведение Вашингтона, как на женевской встрече Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин продолжает демонстрировать свою способность контролировать Западный мир. После совершенно позорной встречи Байдена с Путиным, я думаю, что у всех возникло ощущение очередной безнаказанности.
Сначала был Обама, который пытался дружить с Россией, потом Трамп, про него всё понятно, теперь пришёл Байден, который ведёт себя в несоответствии с ожиданиями тех, кто думал, что Америка восстановит свою роль глобального лидера.
Те русские олигархи, которые смотрели на картинку из Женевы, думают: «Чего и кого бояться в этой истории? Ну, примут очередной пакет санкций, Путин нас все равно защитит». Путин рассматривается ими как гарант неприкосновенности их капиталов», – негодовал Каспаров.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина не может противостоять России, потому что российскую экономику финансируют страны Европы.
Спасибо!
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