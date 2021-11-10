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10.11.2021 12:23
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Ющенко обвинил Европу: «Финансирует российскую оккупационную политику»

Новости УкраиныУкраина не может противостоять России, потому что экономику последней финансируют страны Европы. Об этом...

Украина не может противостоять России, потому что экономику последней финансируют страны Европы.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ющенко, Запад финансирует Россию через закупку ее энергоресурсов.

«Посмотрите сегодня, какой парадокс – две трети российского бюджета формируют две трубы: нефти и газа. Две трети! Энергетический потенциал этих ресурсов Россия реализует на западном рынке. То есть, другими словами, мы понимаем, что каждая заправка российским газом, российским бензином в Европе – это одна из форм финансирования российской оккупационной политики. Как Украина против такого курса может противостоять?», – негодует экс-президент.

«Когда главное финансирование идет от самого платежеспособного покупателя в мире, который содержит российский бюджет в том виде, в котором он есть, который позволяет России так модифицировать агрессивную политику, что грузинская нация не может выстоять, потому она потеряла 20% своей территории, Молдова то же самое, больше 20% потеряла, Украина 7% потеряла, больше 80 тысяч убитых, раненых, 300 тысяч, даже больше, участников этих событий. То есть мы говорим о мельнице, которая калечит жизни миллионов людей, нашу экономику, отбрасывает нас во вчерашний день», – заявил Ющенко.

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