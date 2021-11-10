Ющенко обвинил Европу: «Финансирует российскую оккупационную политику»

Новости Украины

Украина не может противостоять России, потому что экономику последней финансируют страны Европы.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ющенко, Запад финансирует Россию через закупку ее энергоресурсов.

«Посмотрите сегодня, какой парадокс – две трети российского бюджета формируют две трубы: нефти и газа. Две трети! Энергетический потенциал этих ресурсов Россия реализует на западном рынке. То есть, другими словами, мы понимаем, что каждая заправка российским газом, российским бензином в Европе – это одна из форм финансирования российской оккупационной политики. Как Украина против такого курса может противостоять?», – негодует экс-президент.

«Когда главное финансирование идет от самого платежеспособного покупателя в мире, который содержит российский бюджет в том виде, в котором он есть, который позволяет России так модифицировать агрессивную политику, что грузинская нация не может выстоять, потому она потеряла 20% своей территории, Молдова то же самое, больше 20% потеряла, Украина 7% потеряла, больше 80 тысяч убитых, раненых, 300 тысяч, даже больше, участников этих событий. То есть мы говорим о мельнице, которая калечит жизни миллионов людей, нашу экономику, отбрасывает нас во вчерашний день», – заявил Ющенко.