«Кассетный скандал» на Украине: Сенсационные данные СМИ замалчивали четыре года

25.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Очередной «кассетный скандал», разгоревшийся на Украине после публикации записей переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, не вызывает удивления – все эти данные были хорошо известны и обнародованы в России еще четыре года назад – во время расследования дела о сбитом Боинге МН17.

Поднявшийся только сейчас шум в прессе и ее молчание тогда – свидетельство серьезного влияния Запада на СМИ, которые в нужный момент предпочитают «не замечать» невыгодные для их покровителей факты.

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Об этом в своём блоге заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, приведя ссылку на фильм «Дознание о рейсе МН17», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все пишут о скандале с Байденом и записью телефонного разговора, который доказал, что Украина находится под абсолютным внешним управлением из Вашингтона. Но первым это вскрыл «Русский Час» в эпизоде сериала «Дознание о рейсе МН17» под названием «Кому выгодно».

Это было сделано 1-го октября 2016 года. Уникальные факты о Байдене и о его попытке поглощения Донбасса огласил ведущий, доверенное лицо президента Путина Александр Михайлович Воловик», – написал общественник.

Муратов подчеркнул, что, несмотря на сенсационные для своего времени материалы, фильм остался незамеченным СМИ, что говорит о наличии как в украинских, так и российских медиа влиятельного прозападного лобби.

«Но видео (и его англоязычное «зеркало») заметили и подхватили лишь самые смелые альтернативные СМИ. Это говорит о наличии нового глобалистского лобби, влияющего, увы, и на наши СМИ.

Они и не «признали» этот выпуск и доверенное лицо президента, так же как… Сбербанк сейчас не признаёт доверенность нотариусов ДНР, оформленную для руководителя студии «Русский Час», снимающей такие фильмы. Изощрённый саботаж? Саботируют только Александра Коробко и «Русский Час» или и указы (и политику президента)? А как Вы думаете? Выводы делайте сами» – резюмировал Алексей Муратов.