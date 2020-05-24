Отказ Сбербанка признавать документы ДНР противоречит указам Путина и позиции МИД РФ – российский режиссёр

24.05.2020, Донецк, Максим Карпенко

Отказываясь выдать деньги представителю вкладчика по доверенности, оформленной в ДНР, «Сбербанк» нарушает не только указ президента РФ, но и рекомендации МИД России, а также Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях, заключённую в Минске 22.01.1993 г., участниками которой являются Российская Федерация и Украина.

Об этом говорится в письме российского режиссера Александра Коробко, направленном в адрес Президента Правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коробко отмечает, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, он уже более месяца безуспешно пытается получить свои деньги, которые хранятся в ячейке отделения «Сбербанка» в Москве.

«Несмотря на мои неоднократные обращения в течение месяца (к моему «персональному менеджеру», к Вашей службе поддержки на линии «Сбербанк Премьер», к Вашему Председателю Правления и в «Службу заботы о клиентах»), я до сих пор не могу получить доступ к своим средствам, хранящимся в ячейке в вышеупомянутом отделении Вашего банка…

Отказ банка (в экстремальных условиях, на фоне пандемии) пойти мне навстречу, наносит и мне лично, и моей медиакомпании серьёзный финансовый и моральный ущерб, продолжает ставить меня в сложное положение. Считаю ваше решение о непризнании доверенности, оформленной в ДНР не только недружественным и антигуманным, особенно с учётом его лексики, но и юридически некорректным.

В письме Президента Федеральной нотариальной палаты А.К.Корсика от 20.06.2018 N3056/06-13 (о Документах ДНР и ЛНР) со ссылками на 1) Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2017 N74, 2) позицию МИДа РФ, выраженную в письме от 02.07.2007 N 8349/дп и 3) Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях, заключённую в Минске 22.01.1993 г., участниками которой являются Российская Федерация и Украина, сообщается, что в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, <в Российской Федерации> «могут принимать документы, оформленные нотариусами государственных образований, непризнанных Российской Федерацией самостоятельными субъектами международного права».

В связи с этим прошу Вас принять доверенность на доступ моего доверенного лица в Москве к моей банковской ячейке и сбережениям, отложенным в ней «на чёрный день», – обратился режиссер.

В своем письме Коробко апеллирует к рекомендации МИД России, который еще в 2007-м году писал в адрес Федеральной нотариальной палаты о том, что непризнание части территорий не может быть поводом для отказа от принятия документов, выданных там: «На Ваш запрос относительно возможности принятия российскими нотариусами для совершения нотариальных действий документов, исходящих из государственных образований, не признанных Российской Федерацией самостоятельными субъектами международного права, сообщаем следующее.

МИД России исходит из того, что международное право не запрещает государствам признавать действительность некоторых юридических актов органов, осуществляющих фактическую власть на неподконтрольных официальной власти территориях».

По мнению одного из лидеров общественного движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова, это письмо МИД крайне важно для населения ДНР: «Одно это служит основанием для признания доверенностей ДНР!».

Напомним, ранее известный российский журналист Андрей Караулов заявил, что «Сбербанк» создает опасный прецедент, отказываясь выдавать деньги вкладчикам по доверенности, выданной нотариусами ДНР.

Коробко также сообщал, что решить проблему с деньгами и продолжить съемку фильма «Альфа Р» в Донецке ему помог банк «Россия».