Катамадзе решила больше не поливать грязью Россию
Отказавшаяся посещать Россию, назвавшая её «оккупантом», а президента Владимира Путина – «врагом», грузинская певица Нино Катамадзе неожиданно забыла о своих резких заявлениях и призналась в любви к российским слушателям.
Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в ходе музыкального фестиваля «Laima Rendezvous Odesa’19», предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это очень тонкая, деликатная и сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, а и между странами, между людьми, между близкими людьми. После моего решения я хочу только лишь сказать, что я люблю моих слушателей, которые живут в России», – сказала певица.
Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков выступил в Совете Федерации РФ с инициативой запретить Нино Катамадзе въезд в страну.
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