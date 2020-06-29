Катастрофическая ошибка: украинцев призвали срочно избавиться от Зеленского

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский не соответствует занимаемой должности и каждый день позорит статус президента, поэтому каждый гражданин Украины должен потребовать его отставки.

Об этом в эфире канала «Politeka Online» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский каждый день позорит статус президента как должности, как одной из ключевых позиций в командных высотах Украины.

А если сам носитель позорит этот статус, то все другие должны указывать тому, кто уселся, в силу каких-то обстоятельств, потому что перед этим вообще был этот, так называемый Порошенко. В силу каких-то обстоятельств этому человеку доверили этот пост. Он ему не то что не соответствует – он его каждый день позорит.

Поэтому дело каждого гражданина Украины в XXI веке, слава Богу, у нас тут нет ни царя, ни баронов, ни королей и прочих диктаторов, должен сказать: «Парень, ты лилипут для этой должности, ты для неё не годишься. Мы тебе поверили, ты нас обманул. То есть, ты просто лжец, который присвоил себе это место, солгал. Говорил одно, а делаешь другое», – призвал Соскин.

Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что осенью Украину ждёт сильнейший экономический и политический кризис, что может привести к отставке Владимира Зеленского.