Погребинский отвел Зеленскому два месяца

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Рейтинг украинской партии власти «Слуга народа» стремительно падает. На предстоящих местных выборах эта политическая сила не сможет обеспечить себе большинство. К осени процесс усугубится падением уровня жизни украинцев, что может привести к отставке Зеленского.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу перспектив для «Слуги народа» получить либо большинство мэров, либо большинство мест в местных советах. У них ситуация в этом смысле скверная и поэтому все равно, что будет договор [с МВФ], что его не будет – они ищут другие способы как-то удержаться на плаву, будут договариваться с местными элитами, ставить на тех людей, которые вообще то ли от Порошенко, то ли от Кернеса и так далее.

Именно потому, что сейчас регулярно все данные показывают, что рейтинг правительства каждый месяц уменьшается. Относительно президента нет такого резкого падения, а правительство и парламент есть. Внятное движение вниз. К местным выборам они придут с совсем меленьким рейтингом. И уже этот лейбл «Зе» не будет работать так, как им бы хотелось.

Поэтому «гори все огнем, нам нужны срочно эти 1,9 миллиардов. Срочно нужны, мы все, что угодно, подпишем. В том числе сокращение количества школ, больниц и так далее, выгоним на улицы тысячи врачей лишь бы удержаться». Я все жду, если наш Владимир Александрович в глубине души человек приличный, у него есть еще пару месяцев на размышление для того, чтобы принять решение: «У меня не получилось, я ухожу». И, возможно, это будет открытием нового шанса для Украины. С этим президентом я уже шансов никаких не вижу.

Если люди к осени увидят, что их материальное положение или их социальные гарантии стремительно ухудшаются, то мы увидим выражение этого недовольства в самых разных формах. Те люди, которые сегодня или делают вид, или претворяются лояльными к действующей власти, они перестанут это делать.

И когда президент поймет, что у него нет вообще за спиной никого – если полгода назад он опирался на огромную массу людей, которые его выбрали, сегодня этих людей больше чем на треть он потерял, и, если к осени ситуация будет ухудшаться, то он потеряет даже тех, я имею в виду например большую часть его собственной фракции, которые будут искать, как искать в будущей политической жизни уже без Зеленского. И это мы, вполне вероятно, увидим уже осенью», – заявил Погребинский.