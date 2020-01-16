Казахи жалуются, что латиница ввергает их страну в мракобесие

16.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Если казахский язык переведут на латинскую графику, то это отбросит страну на десятилетия назад.

Об этом в «Литературной газете» пишет детский хирург из Алма-Аты Алмас Коптлеуов

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«Приведу пример по своей профессии – детского хирурга. Так вот, в базовом учебнике по хирургии на казахском языке операции удаления аппендицита посвящено всего лишь 12 страниц. Тогда как на русском языке – не менее 42 книг-монографий. В них описаны способы проведения операций у беременных, при атипичном расположении отростка, при перитоните, у детей до 7 лет, у взрослых и т.д. Ни одна из них на казахский язык, даже в привычной кириллической графике, не переведена.

Такое положение по всем разделам медицины. Поэтому врач, окончивший медуниверситет на казахском языке, будет наполовину неграмотен. И в этом не его вина! У нас очень умные дети, беда в отсутствии переводов и грамотных, умных преподавателей. И это всего лишь проблема одного заболевания. А их у человека больше 7 тысяч нозологий! То есть только по медицине надо перевести на латинский шрифт свыше 80 тысяч книг! Разве будут это делать? И сколько на это потребуется времени?», – отмечает Коптлеуов.

Он также назвал абсурдным тезис о том, что «латиница – главное средство освобождения казахов от имперского влияния России и русской культуры».

«Дорогие мои казахи, ярые сторонники этого тезиса! Зачем врать самим себе? Нет и не было оккупации русскими колонизаторами! В посольских архивах России хранятся письма на арабском языке, начиная с Тауке-хана от 1687 года, затем хана Младшего жуза Абулхаира от 1712–1720 гг., затем хана Старшего жуза Каип-хана от 1718 г., Среднего жуза Абылай-хана и султана найманов К. Барака от 1742 г., где они просят царей России – Петра I, позже царицу Елизавету – о принятии казахов под защиту русского оружия, так как джунгары, захватив наши земли, дойдя до Волги, уничтожали казахов и уже стоял вопрос о существовании как нации.

Если на протяжении 50 лет все наши ханы просили русских царей о вхождении в их подданство, то о какой оккупации может идти речь? Мы добровольно вошли в состав Российской империи, чтобы сохраниться как нация», – напоминает автор.

Он также убежден, что из-за перевода на латиницу усилится отток населения из Казахстана.

«Наши националисты из-за своей ненависти к русским, русскоязычным казахам и России в целом ввергают свой народ в мракобесие. Всё, что мы имеем сейчас, – это наследие «имперского СССР». Кстати, этим летом мы взяли 762 млн долларов у МВФ на перевод учебников вузов. И это при том, что наш внешний долг уже свыше 200 млрд долларов! Полный переход на латиницу потребует свыше 40 млрд долларов! Пожалейте своих детей и внуков!», – призывает Коптлеуов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2017 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

Ранее президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов заявил, что Казахстан дрейфует от России в сторону национализма.

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