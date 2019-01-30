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30.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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Казахстан постепенно дрейфует от России в сторону национализма

В Казахстане на государственном уровне идет насаждение национализма, что только ухудшает отношения государства с соседней Россией.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евразийский экономический союз, сначала Таможенный союз в принципе был одним из достаточно успешных опытов. Очень важно сохранить достигнутое. Хотя возникают очевидные риски, потому что мы видим признаки того, что Казахстан постепенно дрейфует в сторону от Москвы. Года два-три назад была серия показательных дел против высокопоставленных чиновников в Казахстане, по большому счету единственная вина которых состояла в том, что они выступали за поддержание хороших рабочих отношений с Москвой. Была демонстративная чистка людей в элите только по этому признаку, антироссийская чистка

Переход на латиницу – это символический жест. Он не ухудшает кардинально положение русскоязычного населения, потому что это касается того, как выглядит казахский язык, а не того, как циркулирует русский язык в их пространстве. Но это очень четкий символический жест относительно того, что «мы принадлежим к большому тюркскому миру, который использует латинский алфавит».

В элитах тоже есть дрейф в сторону казахского национализма в разных его формах и проявлениях. Очевидно, что вектор именно этот», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее казахский журналист Ибраш Нусулбаев заявил о том, что США начинают обкатывать украинский сценарий разрыва с Россией уже и на Казахстане – в стране переписывают историю, создавая образ врага из русских, Советского Союза и России, чему потакает правительство во главе с президентом Нурсултанов Назарбаевым.

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